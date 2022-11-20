Брайтвайт выбрал между Месси и Роналду

Нападающий сборной Дании и каталонского «Эспаньола» Мартин Брайтвайт рассказал, кого считает сейчас лучшим игроком мира.

«Лионель Месси по-прежнему на вершине. Для меня он лучший в этом деле. Роналду? Криштиану входит в топ-3 или топ-5», - передает слова футболиста Barca Universal.

В настоящий момент Месси является игроком французского «ПСЖ», а Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Лиги 1 Лионель провел 13 матчей, забил семь голов и сделал десять результативных передач. Что касается Криштиану, то на счету португальца всего один гол в десяти играх Премьер-лиги.