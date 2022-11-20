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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» решил избавиться от полузащитника

20 Ноября 2022 • 12:31 Комментировать

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен больше не нужен «Ливерпулю». Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний хавбек покинет клуб по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента.

Алекс выступает за мерсисайдцев с 2017 года. На «Энфилд» игрок перебрался из лондонского «Арсенала». В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Окслейд-Чемберлен принял участие в трех матчах.

По итогам 16 туров чемпионата страны подопечные Юргена Клоппа набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. «Красные» отстают от лидирующего «Арсенала» на 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен
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