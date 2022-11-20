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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» придумал наказание для Роналду, если он не уйдёт

20 Ноября 2022 • 11:57 Комментировать (1)

Нападающий Криштиану Роналду серьезно усложнил свое положение в «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как сообщает The Telegraph, «красные дьяволы» намерены расторгнуть контракт с 37-летним игроком без выплаты денежной компенсации. Если Роналду не примет такие условия, то до конца сезона будет переведен в молодежную команду.

Ранее стало известно, что тен Хаг больше не хочет видеть Криштиану в составе главной команды клуба.

В текущем сезоне АПЛ португалец забил всего один гол в десяти встречах.

Роналду решил, где хочет продолжить карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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sеrj
20 Ноября 2022 в 13:03
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