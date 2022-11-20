Тилеманс принял решение о своём будущем

Бельгиец Юри Тилеманс не станет подписывать новое соглашение с «Лестером». 25-летний полузащитник доиграет этот сезон за команду, после чего уйдет на правах свободного агента. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ сообщалось, что главным претендентом на Тилеманса является лондонский «Арсенал». Не исключен вариант перехода Юри в стан «канониров» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги бельгиец принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Он выступает за «Лестер» с лета 2019 года.