Ричардс: «Кейн ошибся, подписав долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о карьере нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Кейн – классный игрок, но он совершил большую ошибку, подписав долгосрочное трудовое соглашение с «Тоттенхэмом». В «Ливерпуле» или «Манчестер Сити» Гарри уже выиграл бы много трофеев. Он этого заслуживает», - передает слова Ричардса Daily Mail.

29-летний нападающий выступает за лондонский клуб с января 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ Кейн принял участие в 15 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и одной голевой передачей.