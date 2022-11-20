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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ричардс: «Кейн ошибся, подписав долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом»

20 Ноября 2022 • 10:52 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о карьере нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Кейн – классный игрок, но он совершил большую ошибку, подписав долгосрочное трудовое соглашение с «Тоттенхэмом». В «Ливерпуле» или «Манчестер Сити» Гарри уже выиграл бы много трофеев. Он этого заслуживает», - передает слова Ричардса Daily Mail.

29-летний нападающий выступает за лондонский клуб с января 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ Кейн принял участие в 15 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Майка Ричардс Гарри Кейн
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