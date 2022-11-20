Роналду решил, где хочет продолжить карьеру

У 37-летнего португальского нападающего «МЮ» Криштиану Роналду есть варианты продолжения карьеры за пределами Европы.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, форвард может переехать в ОАЭ или Саудовскую Аравию. Клубы из этих стран сделали ему выгодные денежные предложения. Однако сам Криштиану намерен еще поиграть в Европе. Звездный нападающий хочет выступать в Лиге чемпионов, где является лучшим бомбардиром в истории турнира.

Недавно португалец дал громкое интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал владельцев «МЮ» и наставника команды Эрика тен Хага. После этого клуб запустил процесс досрочного расторжения контракта с игроком.

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