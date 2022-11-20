«МЮ» поднимет зарплату Гарначо в 10 раз

В «Манчестер Юнайтед» впечатлены игрой 18-летнего аргентинского форварда Алехандро Гарначо и собираются вознаградить его новым трудовым соглашением.

Как стало известно журналистам Manchester Evening News, руководство «красных дьяволов» предложит перспективному футболисту увеличение заработной платы в десять раз. Стороны уже вступили в переговорный процесс. Стоит отметить, что в данный момент оклад Гарначо составляет всего пять тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Алехандро провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом.