Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» поднимет зарплату Гарначо в 10 раз

20 Ноября 2022 • 09:14 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» впечатлены игрой 18-летнего аргентинского форварда Алехандро Гарначо и собираются вознаградить его новым трудовым соглашением.

Как стало известно журналистам Manchester Evening News, руководство «красных дьяволов» предложит перспективному футболисту увеличение заработной платы в десять раз. Стороны уже вступили в переговорный процесс. Стоит отметить, что в данный момент оклад Гарначо составляет всего пять тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Алехандро провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Ноября
09:34 · Англия. Премьер-лига
Морган — о состоянии Роналду: «В прошлом сезоне он забил больше, чем Кейн»
09:14 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» поднимет зарплату Гарначо в 10 раз
09:02 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар - об Антони: «МЮ» заполучил потенциальную звезду мирового уровня»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ»: «Роналду вызвал бурю в стакане»
07:46 · Англия. Премьер-лига
Морган - о Роналду: «Невозможно за несколько месяцев разучиться играть в футбол» 1
07:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси и Роналду сыграли в шахматы 1 видео
02:17 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ пригласит Роналду, если «МЮ» расторгнет его контракт 2 слухи
00:33 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер Романо назвал главную трансферную цель «Арсенала» на январь
00:23 · Англия. Премьер-лига
Суарес рассказал, как помогает Нуньесу освоиться в «Ливерпуле»
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с агентом звезды «Интера» слухи
00:00 · Англия. Премьер-лига
Мойес считает, что мода на интенсивный прессинг в футболе постепенно уходит
19 Ноября
23:38 · Англия. Премьер-лига
Директор «Ромы» прокомментировал слухи о подписании Роналду 2
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов воспользоваться отказом «Реала» платить требуемую сумму за Беллингема слухи
20:55 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Не хотел покидать «Интер»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ претендуют на форварда «Барселоны» 1
Все новости
Рекомендуем