Ван дер Сар - об Антони: «МЮ» заполучил потенциальную звезду мирового уровня»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, ныне занимающий пост гендиректора «Аякса», поделился мнением о перспективах бразильского форварда Антони в манкунианском гранде.

«МЮ» заполучил потенциальную звезду мирового уровня. Этот игрок еще достаточно молод и может прогрессировать. «Аякс» хотел сохранить Антони еще на один год, но «Юнайтед» пошел на серьезные траты ради этого трансфера», - передает слова нидерландца The Athletic.

Антони присоединился к «красным дьяволам» в летнее трансферное окно. Руководство «Манчестер Юнайтед» заплатило за его переход 95 миллионов евро.