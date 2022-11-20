Экс-игрок «МЮ»: «Роналду вызвал бурю в стакане»

Экс-футболист «МЮ» Ли Шарп отреагировал на недавнее нашумевшее интервью нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, в котором португалец раскритиковал руководство и главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Своим интервью Криштиану вызвал бурю в стакане. Он не должен был делать это, пока у него действующее соглашение с клубом. Они ведь платят ему деньги. Это был неправильный поступок с его стороны. Если ему кто-то порекомендовал это сделать, то совет был неудачным», - цитирует Шарпа Manchester Evening News.

После скандальных слов Роналду «красные дьяволы» запустили процесс расторжения контракта с 37-летним игроком.