Морган - о Роналду: «Невозможно за несколько месяцев разучиться играть в футбол»

Журналист Пирс Морган, который взял скандальное интервью у португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировал спад в карьере 37-летнего футболиста.

«Не думаю, что он вернется в «МЮ» после своих слов. Стороны точно разойдутся в ближайшее время. Что касается его игры, то невозможно за несколько месяцев превратиться в парня, который не умеет играть в футбол», - передает слова журналиста Talksport.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Роналду провел десять матчей и забил всего один гол. Его трудовое соглашение с манкунианцами истекает летом следующего года.