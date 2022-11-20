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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган - о Роналду: «Невозможно за несколько месяцев разучиться играть в футбол»

20 Ноября 2022 • 07:46 Комментировать (1)

Журналист Пирс Морган, который взял скандальное интервью у португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировал спад в карьере 37-летнего футболиста.

«Не думаю, что он вернется в «МЮ» после своих слов. Стороны точно разойдутся в ближайшее время. Что касается его игры, то невозможно за несколько месяцев превратиться в парня, который не умеет играть в футбол», - передает слова журналиста Talksport.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Роналду провел десять матчей и забил всего один гол. Его трудовое соглашение с манкунианцами истекает летом следующего года.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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NOBODY
20 Ноября 2022 в 08:32
Что касается его игры, то невозможно за несколько месяцев превратиться в парня, который не умеет играть в футбол», - передает слова журналиста Talksport....----

получается, что он НИКОГДА не умел играть в футбол? ))))
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