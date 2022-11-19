Трансфер Тилеманса в «Арсенал» под угрозой срыва

Полузащитник национальной сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс может задержаться в своем нынешнем клубе. Как стало известно журналистам Daily Mail, клуб вступил в переговоры с игроком о пролонгации сотрудничества.

Источник отмечает, что хавбек с позитивом рассматривает возможность подписания нового контракта с «лисами». Стороны могут пролонгировать сотрудничество на два года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2023 года.

Ранее в прессе сообщалось, что Тилеманс близок к переходу в стан другого представителя Премьер-лиги – лондонского «Арсенала».