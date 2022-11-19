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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Трансфер Тилеманса в «Арсенал» под угрозой срыва

19 Ноября 2022 • 15:04 Комментировать

Полузащитник национальной сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс может задержаться в своем нынешнем клубе. Как стало известно журналистам Daily Mail, клуб вступил в переговоры с игроком о пролонгации сотрудничества.

Источник отмечает, что хавбек с позитивом рассматривает возможность подписания нового контракта с «лисами». Стороны могут пролонгировать сотрудничество на два года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2023 года.

Ранее в прессе сообщалось, что Тилеманс близок к переходу в стан другого представителя Премьер-лиги – лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
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