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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Наполи» заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус»

19 Ноября 2022 • 12:25 Комментировать (1)

Защитник Ким Мин Джэ, выступающий за «Наполи» в чемпионате Италии, попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов. Об этом рапортует инсайдер Экрем Конур в своих социальных сетях.

Согласно данным журналиста, заполучить корейского игрока в свои ряды собираются туринский «Ювентус», лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». При этом в Неаполе не планируют рассматривать предложения по его трансферу в январе.

26-летний игрок присоединился к «Наполи» в летнее трансферное окно. С ним был подписан трехлетний трудовой договор. Трансферная стоимость Кима оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ
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Комментарии (1)
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rtyuijkol3 We12345!
19 Ноября 2022 в 12:27
а чё не хвича
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