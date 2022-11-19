Игрок «Наполи» заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус»

Защитник Ким Мин Джэ, выступающий за «Наполи» в чемпионате Италии, попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов. Об этом рапортует инсайдер Экрем Конур в своих социальных сетях.

Согласно данным журналиста, заполучить корейского игрока в свои ряды собираются туринский «Ювентус», лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». При этом в Неаполе не планируют рассматривать предложения по его трансферу в январе.

26-летний игрок присоединился к «Наполи» в летнее трансферное окно. С ним был подписан трехлетний трудовой договор. Трансферная стоимость Кима оценивается в 35 миллионов евро.