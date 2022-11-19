Почеттино назвал причину, почему Кейна не будет в «Баварии»

Аргентинский футбольный тренер Маурисио Почеттино высказался насчет информации о возможном переходе нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию». Он назвал причину, почему этот трансфер не состоится.

«У Кейна есть цель. Он хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии», - передает слова экс-наставника «шпор» Sueddeutsche.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 29-летний форвард провел 15 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Трудовой договор Гарри с лондонцами рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.