Фабиньо: «Отправлю в нокдаун тех, кто говорит, что Трент не умеет защищаться»

Бразильский полузащитник Фабиньо высказался в поддержку крайнего защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, которого критикуют за слабую игру в обороне.

«Если кто-то считает, что Трент не умеет защищаться, то может обсудить это со мной. Я отправлю их в нокдаун, потому что надоело слушать этот бред. Не знаю, что еще ему нужно сделать, чтобы все были довольны», - передает слова бразильского футболиста UOL.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний защитник провел 14 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Трансферный ценник Трента – 70 миллионов евро.