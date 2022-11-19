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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фабиньо: «Отправлю в нокдаун тех, кто говорит, что Трент не умеет защищаться»

19 Ноября 2022 • 11:25 Комментировать

Бразильский полузащитник Фабиньо высказался в поддержку крайнего защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, которого критикуют за слабую игру в обороне.

«Если кто-то считает, что Трент не умеет защищаться, то может обсудить это со мной. Я отправлю их в нокдаун, потому что надоело слушать этот бред. Не знаю, что еще ему нужно сделать, чтобы все были довольны», - передает слова бразильского футболиста UOL.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний защитник провел 14 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Трансферный ценник Трента – 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Фабиньо Энрике
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