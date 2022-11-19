Бендтнер отреагировал на скандал вокруг Роналду

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер высказался о недавнем скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В общении с журналистами 37-летний игрок заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Роналду - удивительный человек. Мне жаль, что он именно таким способом отреагировал на сложившуюся ситуацию. Для меня это показалось странным. Но если он стал инициатором этого, значит, на то были веские причины», - передает слова датчанина PLBold.

Накануне было объявлено, что руководством «Манчестер Юнайтед» запущен процесс расторжения контракта с Роналду. Его договор с манкунианцами истекает летом следующего года.