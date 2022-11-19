Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кроос ответил на предложение «Манчестер Сити»

19 Ноября 2022 • 09:47 Комментировать

Немецкий хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос не планирует переходить в «Манчестер Сити». Как сообщает Defenca Central, звездный полузащитник отказался от предложения английского топ-клуба.

Ранее в европейской прессе гуляла информация, что «горожане» хотят подписать Крооса, воспользовавшись его истекающим трудовым договором с «королевским» клубом. Контракт немца со «сливочными» рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне опытный полузащитник принял участие в 18 поединках мадридского гранда, в которых забил один мяч и сделал четыре результативных паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Тони Кроос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
10:47 · Англия. Премьер-лига
Бендтнер отреагировал на скандал вокруг Роналду
10:43 · Англия. Премьер-лига
Менди: «Всегда буду вспоминать Тухеля в очень позитивном ключе»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал Мбаппе уже зимой 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
Кроос ответил на предложение «Манчестер Сити»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» инициировал кампанию по привлечению внимания к проблемам «бомжей»
02:36 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» определились с будущим Мойзе Кина
02:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стерлинг: «Уокер – один из быстрейших людей на планете»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Месси обошёл Неймара, Холанна и Мбаппе в рейтинге лучших игроков Европы
01:24 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ поборется с «Ромой» и «Наполи» за полузащитника сборной Италии слухи
01:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кристиан Ромеро: «Я вырос на игре Пуйоля, Пике и Маскерано»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: «Арсенал» - это трофеи, а не четвёртое место»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду: «Криштиану всем доволен»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар высказался о слухах, связывающих его с возвращением в «Манчестер Юнайтед»
00:22 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре возглавит английский клуб слухи
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выставил на продажу одного из звёздных игроков
Все новости
Рекомендуем