Кроос ответил на предложение «Манчестер Сити»

Немецкий хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос не планирует переходить в «Манчестер Сити». Как сообщает Defenca Central, звездный полузащитник отказался от предложения английского топ-клуба.

Ранее в европейской прессе гуляла информация, что «горожане» хотят подписать Крооса, воспользовавшись его истекающим трудовым договором с «королевским» клубом. Контракт немца со «сливочными» рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне опытный полузащитник принял участие в 18 поединках мадридского гранда, в которых забил один мяч и сделал четыре результативных паса.