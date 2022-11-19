Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе

37-летний центрфорвард Криштиану Роналду, который близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, может переехать во французский чемпионат. По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, в подписании звездного игрока заинтересован «ПСЖ».

В парижском гранде Роналду может объединиться со своим давним соперником – аргентинцем Лионелем Месси. На счету Криштиану пять «Золотых мячей», а у Лео семь аналогичных наград.

Ожидается, что в ближайшее время «МЮ» расторгнет трудовое соглашение с Криштиану. Контракт португальца с английским грандом рассчитан до середины следующего года.

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