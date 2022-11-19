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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе

19 Ноября 2022 • 09:30 Комментировать (2)

37-летний центрфорвард Криштиану Роналду, который близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, может переехать во французский чемпионат. По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, в подписании звездного игрока заинтересован «ПСЖ».

В парижском гранде Роналду может объединиться со своим давним соперником – аргентинцем Лионелем Месси. На счету Криштиану пять «Золотых мячей», а у Лео семь аналогичных наград.

Ожидается, что в ближайшее время «МЮ» расторгнет трудовое соглашение с Криштиану. Контракт португальца с английским грандом рассчитан до середины следующего года.

«МЮ» принял меры в отношении Роналду после скандального интервью

Московский клуб сделал предложение Криштиану Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Комментарии (2)
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Alex1972
19 Ноября 2022 в 10:24
Месси : Неа.. Я здесь артист, сценарист и режиссер.. Массовка нам не нужна.... А-ха-ха-ха...💋..
ilinoize
19 Ноября 2022 в 10:17
Алоха1972 и его щенков разорвет от этой новости
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