Месси выбирает между тремя суперклубами

Пока неизвестно, где продолжит карьеру аргентинский форвард Лионель Месси в следующем сезоне. По данным журналистов El Nacional, у 35-летнего футболиста есть три варианта продолжения карьеры.

Нынешний клуб Лионеля - «ПСЖ» - готов предложить игроку новое выгодное трудовое соглашение. Также в услугах Месси заинтересована каталонская «Барселона», воспитавшая аргентинца. Еще одним вариантом является «Манчестер Сити». В стане английского клуба хотят сформировать атакующее трио де Брёйне - Месси - Холанн.

Действующий контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до середины 2023 года.

Месси назвал условие возвращения в «Барселону»