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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Месси выбирает между тремя суперклубами

19 Ноября 2022 • 01:17 Комментировать

Пока неизвестно, где продолжит карьеру аргентинский форвард Лионель Месси в следующем сезоне. По данным журналистов El Nacional, у 35-летнего футболиста есть три варианта продолжения карьеры.

Нынешний клуб Лионеля - «ПСЖ» - готов предложить игроку новое выгодное трудовое соглашение. Также в услугах Месси заинтересована каталонская «Барселона», воспитавшая аргентинца. Еще одним вариантом является «Манчестер Сити». В стане английского клуба хотят сформировать атакующее трио де Брёйне - Месси - Холанн.

Действующий контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до середины 2023 года.

Месси назвал условие возвращения в «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ
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