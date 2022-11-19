Мартинелли: «Арсенал» - это трофеи, а не четвёртое место»

Бразильский форвард Габриэл Мартинелли высказался о своем нынешнем клубе – лондонском «Арсенале».

«Вам стоит посмотреть на наши тренировки, и вы поймете, что мы не желаем проигрывать. «Арсенал» уверенно играет в родных стенах, соперники чувствуют серьезное давление на «Эмирейтс». Команда должна добиваться успеха в каждом матче. Мы – это не история о четвертом месте. «Арсенал» - это трофеи», - передает слова нападающего The Player’s Tribune.

По итогам 16 туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.