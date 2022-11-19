Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду: «Криштиану всем доволен»

Британский журналист Пирс Морган, который взял нашумевшее интервью у португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявил, что 37-летний игрок доволен реакцией общественности на свои слова.

«Криштиану всем доволен, его устаивает то, как все идет. Роналду знал, какой будет реакция на его слова. Он никогда не делает что-то, хорошо не обдумав это заранее. У него было все продумано», - цитирует Моргана BBC.

В скандальном интервью Роналду заявил, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага, а также обвинил владельцев в наплевательском отношении к клубу.