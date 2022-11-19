Известный экс-игрок «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Коло Туре в ближайшее время станет главным тренером «Уигана».

Представители Чемпионшипа уже договорились с ивуарийцем, докладывает Sky Sports News, и в скором времени сотрудничество сторон будет подтверждено официально. Примечательно, что «Уиган» также претендовал на Яя Туре, брата Коло, однако тот отказался, предпочтя продолжить работу с молодёжным составом «Тоттенхэма».

Коло Туре в настоящий момент ассистирует Брендану Роджерсу в «Лестере», совмещая эту должность с ролью помощника главного тренера в национальной сборной своей страны.