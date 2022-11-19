«Челси» выставил на продажу одного из звёздных игроков

В лондонском «Челси» приняли решение расстаться с французским опорным полузащитником Н’Голо Канте. Об этом рапортуют журналисты La Republica.

Согласно сведениям СМИ, руководство английского топ-клуба рассчитывает выручить с продажи 31-летнего хавбека 18 миллионов фунтов (~21 миллион евро). При этом действующее трудовое соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

Канте защищает цвета лондонского коллектива с лета 2016 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги француз провел всего две встречи.