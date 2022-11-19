Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака близок к продлению контракта с клубом.

Переговоры проходят успешно, и боссы «канониров» уверены, что в ближайшее время смогут согласовать с 21-летним игроком все условия сделки, сообщает Football Insider. Официальное объявление может затянуться из-за предстоящего чемпионата мира. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять лет, а зарплата англичанина значительно превысит 200 тысяч евро в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

Букайо Сака принял участие в 20 матчах «Арсенала» в текущем сезоне, записав себе в актив пять забитых мячей и шесть результативных передач.