Грилиш переживает из-за своего положения в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш недоволен своим нынешним положением в стане «горожан».

По информации Football Insider, игрок разочаровался после того, как наставник команды Хосеп Гвардиола не выпустил его на поле во встрече с «Ливерпулем», кроме этого, Грилиш переживает, что «Манчестер Сити» выставит его на трансфер, если он не улучшит свою игру.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился лишь одним забитым мячом. Трудовой договор Грилиша с клубом истекает в 2027 году.

«Горожане» занимают второе место в АПЛ, набрав 32 очка после 14 игр.