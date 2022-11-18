Роналду ждёт суд с «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» крайне недовольны словами нападающего команды Криштиану Роналду в сторону владельцев клуба и главного тренера Эрика тен Хага. По сообщениям журналистов Guardian, манкунианцы призвали юристов подготовить иск к 37-летнему звездному футболисту.

Такое решение «красных дьяволов» означает, что Криштиану больше не сыграет за команду. Его больше не ждут в расположении клуба.

Ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, а также обвинил американских владельцев - семейство Глейзеров - в наплевательском отношении к команде.