Гари Невилл предрёк судьбу Роналду

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Невилл уверен, что дни португальского нападающего Криштиану Роналду в стане «красных дьяволов» сочтены.

«Это конец карьеры Роналду в «Манчестер Юнайтед». Он не ищет пути назад. В ближайшие несколько дней клуб объявит о расторжении трудового соглашения. В первую очередь, Криштиану – наемный работник», - передает слова Невилла Sky Sports.

Роналду связан трудовыми обязательствами с манкунианцами до середины следующего года. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги португалец забил всего один гол в десяти встречах.