«МЮ» запустил процесс изгнания Роналду

«МЮ» приступил к процессу расторжения сотрудничества с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Источник подчеркивает, что руководство «красных дьяволов» намерено разорвать действующий контракт с 37-летним игроком без выплаты компенсации. Юристы «Юнайтед» настаивают на том, что Криштиану нарушил условия трудового соглашения, публично раскритиковав руководство и главного тренера команды. В связи с этим он лишится 18,3 миллиона евро.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В этом сезоне португалец показывает провальную игру, забив всего три гола в 16 встречах.

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