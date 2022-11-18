Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» запустил процесс изгнания Роналду

18 Ноября 2022 • 16:07 Комментировать (2)

«МЮ» приступил к процессу расторжения сотрудничества с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Источник подчеркивает, что руководство «красных дьяволов» намерено разорвать действующий контракт с 37-летним игроком без выплаты компенсации. Юристы «Юнайтед» настаивают на том, что Криштиану нарушил условия трудового соглашения, публично раскритиковав руководство и главного тренера команды. В связи с этим он лишится 18,3 миллиона евро.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В этом сезоне португалец показывает провальную игру, забив всего три гола в 16 встречах.

Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
18 Ноября 2022 в 16:38
Нас ждет увлекательная история!
Но думаю в итоге юристы сторон договорятся по тихому!
Alex1972
18 Ноября 2022 в 16:38
Как сказал один человек : Что общего между клит..ром и Роналду?... Ответ : Одно неверное движение языком - и ты в ж..пе... А-ха-ха-ха... 😋👏👏👏..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
17:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Португалии высказался о нашумевшем интервью Роналду
17:09 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл предрёк судьбу Роналду
16:36 · Англия. Премьер-лига
Пулишич – о Поттере: «Парни хорошо его приняли»
16:25 · Англия. Премьер-лига
Эланга: «Моё отношение к Роналду не поменялось» 1
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Рэшфорд может стать очень важным игроком для Англии на чемпионате мира»
16:16 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Мне очень нравится наблюдать за Лисандро Мартинесом»
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Месси лучше Роналду» 2
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на игрока «Интера»
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл усиление во Франции
15:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду уже не вернётся в «МЮ» 1
15:07 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал английского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш хочет успешно выступить на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Касорла хочет вернуться в «Арсенал» 1
14:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола летом не хотел, чтобы Аке переходил в «Челси»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Погба рассказал о мотивации Роналду
Все новости
Рекомендуем