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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нацелился на игрока «Интера»

18 Ноября 2022 • 15:59 Комментировать

Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис, правами на которого владеет миланский «Интер», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным портала Goal.com, интерес к нему проявляет нынешний лидер чемпионата – лондонский «Арсенал». Руководство клуба готово заплатить за Дензела порядка 35 миллионов евро.

26-летний защитник выступает за «нерадзурри» с августа 2021 года. Его трудовое соглашение с миланским грандом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Дензел провел 15 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Дензел Дюмфрис
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