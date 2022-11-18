«Арсенал» нацелился на игрока «Интера»

Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис, правами на которого владеет миланский «Интер», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным портала Goal.com, интерес к нему проявляет нынешний лидер чемпионата – лондонский «Арсенал». Руководство клуба готово заплатить за Дензела порядка 35 миллионов евро.

26-летний защитник выступает за «нерадзурри» с августа 2021 года. Его трудовое соглашение с миланским грандом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Дензел провел 15 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.