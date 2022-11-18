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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нашёл усиление во Франции

18 Ноября 2022 • 15:52 Комментировать

Лондонский «Арсенал» нашел усиление во французском чемпионате. Как стало известно журналистам Footmercato, в поле зрения «канониров» попал атакующий полузащитник «Тулузы» Фарес Шаиби. Скауты английского клуба просматривали алжирца во время последнего матча Лиги 1.

19-летний хавбек провел в текущем сезоне чемпионата Франции 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 16 туров Английской премьер-лиги «канониры» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Арсенал Лондон Фарес Шаиби
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