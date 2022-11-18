Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оуэн назвал английского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»

18 Ноября 2022 • 15:07 Комментировать

Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн высоко оценил перспективы полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Фила Фодена.

«Я являюсь поклонником таланта Фила. Это невероятный футболист. Если в Англии и есть футболист, способный выиграть «Золотой мяч», то это Фоден», - передает слова Майкла пресс-служба PFA.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Трансферная стоимость Фодена оценивается в 110 миллионов евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Майкл Оуэн Фил Фоден
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
15:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду уже не вернётся в «МЮ»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал английского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш хочет успешно выступить на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Касорла хочет вернуться в «Арсенал» 1
14:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола летом не хотел, чтобы Аке переходил в «Челси»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Погба рассказал о мотивации Роналду
13:58 · Англия. Премьер-лига
Революция в «Арсенале» - впервые в истории клуба у него появится спортивный директор
13:40 · Англия. Премьер-лига
Тухель выбрал три гранда для продолжения карьеры
12:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола шокировал сборную Бразилии требованием по зарплате 4
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет сорвать трансфер Тилеманса в «Арсенал»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Пресса всё лето писала, что Криштиану никому не нужен, но это неправда» 2
11:38 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Раньше у меня не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером» 5
11:18 · Англия. Премьер-лига
Агент Холанна высказался об отступных нападающего
11:07 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Роналду не может смириться с тем, что годы берут своё» 2
05:37 · Англия. Премьер-лига
Страна кенгуру зовет Роналду: «Здесь тебя все полюбят» 9
Все новости
Рекомендуем