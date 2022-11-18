Оуэн назвал английского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн высоко оценил перспективы полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Фила Фодена.

«Я являюсь поклонником таланта Фила. Это невероятный футболист. Если в Англии и есть футболист, способный выиграть «Золотой мяч», то это Фоден», - передает слова Майкла пресс-служба PFA.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Трансферная стоимость Фодена оценивается в 110 миллионов евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года