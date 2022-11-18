«МЮ» принял меры в отношении Роналду после скандального интервью!

В «Манчестер Юнайтед» выступили с заявлением насчет недавнего резонансного интервью звезды команды Криштиану Роналду.
«Сегодня утром клуб принял соответствующие шаги в ответ на интервью Роналду», - говорится в сообщении манкунианского гранда.
Пока точно неизвестно, что «красные дьяволы» предприняли в отношении 37-летнего португальского нападающего, раскритиковавшего руководство и главного тренера команды Эрика тен Хага. Вполне вероятно, что его накажут солидным денежным штрафом.
Срок контракта Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины следующего года. С большой долей вероятности португалец покинет клуб в январское трансферное окно.
Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Пока точно неизвестно, что «красные дьяволы» предприняли в отношении 37-летнего португальского нападающего...
Ясно, понятно!!!
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