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«МЮ» принял меры в отношении Роналду после скандального интервью

18 Ноября 2022 • 14:39 Комментировать (2)

В «Манчестер Юнайтед» выступили с заявлением насчет недавнего резонансного интервью звезды команды Криштиану Роналду.

«Сегодня утром клуб принял соответствующие шаги в ответ на интервью Роналду», - говорится в сообщении манкунианского гранда.

Пока точно неизвестно, что «красные дьяволы» предприняли в отношении 37-летнего португальского нападающего, раскритиковавшего руководство и главного тренера команды Эрика тен Хага. Вполне вероятно, что его накажут солидным денежным штрафом.

Срок контракта Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины следующего года. С большой долей вероятности португалец покинет клуб в январское трансферное окно.

Роналду рассказал, когда завершит карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Osiris
18 Ноября 2022 в 15:00
«МЮ» принял меры в отношении Роналду после скандального интервью!
Пока точно неизвестно, что «красные дьяволы» предприняли в отношении 37-летнего португальского нападающего...

Ясно, понятно!!!
HG2017
18 Ноября 2022 в 14:44
Мы приняли, но что именно вам не скажем.
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