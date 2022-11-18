Касорла хочет вернуться в «Арсенал»

Экс-игрок сборной Испании и лондонского «Арсенала» Санти Касорла заявил о намерении вернуться в стан «канониров».

«Я хотел играть за лондонцев как можно дольше. Конечно, мне хочется туда вернуться. Может, им понадобится моя помощь в роли тренера или спортивного директора. Сейчас там работает Микель Артета, который является одним из лучших моих друзей», - передает слова таблоид Daily Mail.

Напомним, что Касорла защищал цвета «Арсенала» с 2012 по 2018 год. Его нынешним клубом является катарский «Аль-Садд». Трудовой договор 37-летнего игрока с нынешним работодателем истекает в конце июня 2023 года.