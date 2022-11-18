Тухель выбрал три гранда для продолжения карьеры

Немецкий специалист Томас Тухель, находящийся в статусе безработного после расставания с лондонским «Челси», определился с приоритетными вариантами продолжения карьеры.

Как информирует 4-4-2, тренер обозначил три варианта. Тухеля интересует работа на посту главного тренера туринского «Ювентуса», каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала».

Ранее интерес к Томасу проявлял мадридский «Атлетико», который задумался над отставкой аргентинца Диего Симеоне.

Об увольнении Тухеля с поста наставника «Челси» было объявлено в сентябре. Он также известен по работе во французском «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и ряде других клубов Бундеслиги.