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Тухель выбрал три гранда для продолжения карьеры

18 Ноября 2022 • 13:40 Комментировать

Немецкий специалист Томас Тухель, находящийся в статусе безработного после расставания с лондонским «Челси», определился с приоритетными вариантами продолжения карьеры.

Как информирует 4-4-2, тренер обозначил три варианта. Тухеля интересует работа на посту главного тренера туринского «Ювентуса», каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала».

Ранее интерес к Томасу проявлял мадридский «Атлетико», который задумался над отставкой аргентинца Диего Симеоне.

Об увольнении Тухеля с поста наставника «Челси» было объявлено в сентябре. Он также известен по работе во французском «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и ряде других клубов Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель
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