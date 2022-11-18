Гвардиола шокировал сборную Бразилии требованием по зарплате

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», мог занять пост главного тренера сборной Бразилии. Об этом поведал представитель федерации футбола страны Франсиско Новеллетто.

«Около трех лет назад велись переговоры между федерацией и Гвардиолой на предмет его работы со сборной. Хосеп был готов, однако запросил 24 миллиона евро в год за свои услуги. После такой суммы у представителей федерации чуть не случился сердечный приступ», - передает слова Новеллетто газета Marca.

51-летний наставник работает в «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до середины 2023 года.