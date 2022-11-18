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«Лестер» хочет сорвать трансфер Тилеманса в «Арсенал»

18 Ноября 2022 • 12:49 Комментировать

В английском «Лестере» уверены, что смогут сохранить в своем составе бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, контракт которого истекает летом следующего года. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Боссы клуба находятся в хороших отношениях с представителями игрока и рассчитывают договориться о пролонгации сотрудничества. Напомним, ранее сообщалось, что Тилеманс близок к переходу в лондонский «Арсенал». Он имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями с января.

В нынешнем сезоне Юри сыграл 17 матчей за «Лестер», забил три гола и отдал одну голевую передачу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
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