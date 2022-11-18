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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду рассказал, когда завершит карьеру

18 Ноября 2022 • 12:33 Комментировать (3)

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поведал о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

«Я планирую играть еще два-три года. Это мой максимум. Собираюсь закончить карьеру в 40 лет. Думаю, это подходящий возраст. Хотя не стоит далеко загадывать на будущее. Иногда ты строишь планы, но жизнь вносит свои коррективы. Никогда не знаешь, что может произойти», - поведал 37-летний бомбардир в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Срок действующего трудового договора Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года. В этом сезоне он провел 16 матчей, забил три мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Dаvid MU
18 Ноября 2022 в 12:55
Он будет играть пока его не вынесут ногами вперед или пока не уйдет аргос. Аргос подступает к его рекордам (голы в ЛЧ и общее кол-во голов). Если бы не аргос, то он бы уже завершил карьеру.
ингерман
18 Ноября 2022 в 12:54
ай в нормуль эуропейский топчег перейти и отличненька будец.. )))
ARTUR
18 Ноября 2022 в 12:43
Ты сам нехило подкорретировал свое будущего , в Европе его у тебя попросту нет ))
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