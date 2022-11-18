Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поведал о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

«Я планирую играть еще два-три года. Это мой максимум. Собираюсь закончить карьеру в 40 лет. Думаю, это подходящий возраст. Хотя не стоит далеко загадывать на будущее. Иногда ты строишь планы, но жизнь вносит свои коррективы. Никогда не знаешь, что может произойти», - поведал 37-летний бомбардир в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Срок действующего трудового договора Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года. В этом сезоне он провел 16 матчей, забил три мяча и сделал два ассиста.