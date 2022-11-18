Агент Холанна высказался об отступных нападающего

Футбольный агент Рафаэл Пимента, представляющий интересы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна ответил на вопрос об отступных в контракте своего клиента.

«Вы вынуждены задавать такие вопросы, поскольку это всем очень интересно. Но как юрист я не стану отвечать на этот вопрос. При этом, если я даже ничего не скажу, то все равно кто-то что-то напишет по этому поводу», - передает слова агента газета Marca.

Напомним, что Холанн пополнил ряды «горожан» в летнее трансферное окно. Его переход обошелся «горожанам» в 60 миллионов евро. Контракт Эрлинга с «Сити» рассчитан до середины 2027 года.