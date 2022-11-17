«Ливерпуль» продлил контракт со своим воспитанником Джонсом

«Ливерпуль» продлил контракт со своим воспитанником Кёртисом Джонсом. Новое соглашение с игроком действует до 2027 года. Новостью делится пресс-служба мерсисайдцев.

Кёртису Джонсу – 21 год. Он родился в Ливерпуле и с ранних лет тренируется в академии одноимённого клуба. Параллельно выступает за юношеские сборные Англии. На данный момент играет в сборной игроков до 21 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Джонс вышел на поле семь раз во всех турнирах, четыре раза – в матчах АПЛ, дважды - в групповом этапе Лиги чемпионов, а ещё в матче за Суперкубок Англии. Результативными действиями не отметился.