«Арсенал» заинтересован в подписании Абрахама из «Ромы»

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может перебраться в лондонский «Арсенал». Об этом информирует Calciomercato. Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов рассмотреть предложения по нападающему, потому что в команде на него не рассчитывают.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор Абрахама с «Ромой» рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

Отметим, что нападающий не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира – 2022.