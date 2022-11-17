Рэшфорд признался, что хочет выиграть АПЛ и Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ответил на вопрос, какие трофеи он хочет завоевать со своим нынешним клубом.

«Я уже завоевал вместе с командой несколько титулов, но я хочу выиграть самые значимые трофеи: Английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов», — приводит слова Рэшфорда официальный сайт английского гранда.

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет три результативные передачи. Трудовое соглашение Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июля 2023 года.

«Красные дьяволы» занимают пятое место в АПЛ, набрав 26 очков за 14 игр.