Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирмино может подписать новый контракт с «Ливерпулем» на три года

17 Ноября 2022 • 16:29 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может остаться в нынешнем клубе. Ранее главный тренер команды сообщил, что команда ведет переговоры с форвардом о продлении трудового соглашения, которое истекает в конце текущего сезона.

По сведениям Goal, «мерсисайдцы» предлагают бразильцу контракт на два года с возможностью дальнейшего продления еще на один сезон. Ранее в СМИ появилась информация, что стороны заключат новый договор в ближайшее время.

В этом сезоне 31-летний Фирмино провел 21 матч с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
16:38 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд признался, что хочет выиграть АПЛ и Лигу чемпионов
16:36 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, как нужно было поступить тен Хагу с Роналду
16:29 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может подписать новый контракт с «Ливерпулем» на три года
15:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон уже несколько лет не может получить водительские права в Англии
15:13 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Тяжёлые времена показывают, кто будет меня критиковать, а кто останется на моей стороне» 5
14:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Было бы приятно видеть, как Месси или Роналду побеждают на чемпионате мира»
14:05 · Англия. Премьер-лига
Маунт интересен другому топ-клубу АПЛ 1
13:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Маласиа отлично сыграл правого защитника в матче с «Фулхэмом»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Алонсо: «Уверен, что Хадсон-Одои останется в «Байере» до конца сезона»
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попытается подписать Беллингема в 2023 году
13:04 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Я очень пристально наблюдал за игрой Фернандеша»
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов составить конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Окафорда
12:12 · Англия. Премьер-лига
Морган: «При Моуринью «МЮ» был сильнее, чем при тен Хаге» 2
12:03 · Англия. Премьер-лига
Конте пообщался с де Вреем по поводу трансфера в «Тоттенхэм»
11:16 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Ювентус» положили глаз на полузащитника «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем