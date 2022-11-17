Фирмино может подписать новый контракт с «Ливерпулем» на три года

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может остаться в нынешнем клубе. Ранее главный тренер команды сообщил, что команда ведет переговоры с форвардом о продлении трудового соглашения, которое истекает в конце текущего сезона.

По сведениям Goal, «мерсисайдцы» предлагают бразильцу контракт на два года с возможностью дальнейшего продления еще на один сезон. Ранее в СМИ появилась информация, что стороны заключат новый договор в ближайшее время.

В этом сезоне 31-летний Фирмино провел 21 матч с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.