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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Депай определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи

17 Ноября 2022 • 02:16 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в скором времени может сменить клуб.

Основным претендентом на нидерландского футболиста считается испанская «Севилья», которая может попытаться оформить сделку уже в январское трансферное окно, однако сам 28-летний игрок, как сообщает TMW, предпочёл бы выступать в Английской премьер-лиге.

Мемфис Депай уже имеет опыт игры в Англии, который, правда, вряд ли можно считать успешным: в 2015 году форвард пополнил ряды «Манчестер Юнайтед», а уже спустя полтора года был продан в «Лион», так и не проявив свои лучшие качества.

Соглашение Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Английская Премьер-лига Мемфис Депай
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