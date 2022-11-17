Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в скором времени может сменить клуб.

Основным претендентом на нидерландского футболиста считается испанская «Севилья», которая может попытаться оформить сделку уже в январское трансферное окно, однако сам 28-летний игрок, как сообщает TMW, предпочёл бы выступать в Английской премьер-лиге.

Мемфис Депай уже имеет опыт игры в Англии, который, правда, вряд ли можно считать успешным: в 2015 году форвард пополнил ряды «Манчестер Юнайтед», а уже спустя полтора года был продан в «Лион», так и не проявив свои лучшие качества.

Соглашение Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года.