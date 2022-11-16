​Плакат с Роналду сняли с фасада «Олд Траффорд»

Криштиану Роналду нанёс серьёзный удар по репутации «Манчестер Юнайтед». На днях португалец дал интервью, в котором раскритиковал клуб и сказал, что его выгоняют. «Красные дьяволы» пообещали отреагировать на высказывания Роналду после установления всех фактов. Впрочем, судя по всему, какая-то реакция уже есть.

Как сообщает Daily Express, плакат с изображением Криштиану Роналду убрали с фасада стадиона «Олд Траффорд».

Ранее появлялась информация о том, что Криштиану Роналду будет оштрафован на один миллион фунтов.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона.