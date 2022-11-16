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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Плакат с Роналду сняли с фасада «Олд Траффорд»

16 Ноября 2022 • 19:53 Комментировать (4)

Криштиану Роналду нанёс серьёзный удар по репутации «Манчестер Юнайтед». На днях португалец дал интервью, в котором раскритиковал клуб и сказал, что его выгоняют. «Красные дьяволы» пообещали отреагировать на высказывания Роналду после установления всех фактов. Впрочем, судя по всему, какая-то реакция уже есть.

Как сообщает Daily Express, плакат с изображением Криштиану Роналду убрали с фасада стадиона «Олд Траффорд».

Ранее появлялась информация о том, что Криштиану Роналду будет оштрафован на один миллион фунтов.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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nebarsabarsenet
16 Ноября 2022 в 20:07
Никто, как правило, не любит правду, а правдорубы, как правило, осуждаются толерантной толпой (и естественно теми, кого правда уколола).
Ermak
16 Ноября 2022 в 20:05
Скоро его плакат только у полины в туалете останется
nebarsabarsenet
16 Ноября 2022 в 20:08
Твоя-то морда никогда из очка не вынимается, всё булькаешь что-то невразумительное))))
NOBODY
16 Ноября 2022 в 20:03
зачем убрали? усы бы подрисовали смешные и достаточно ))
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