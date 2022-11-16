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Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Я бы сгноил Роналду»

16 Ноября 2022 • 18:37 Комментировать (1)

Криштиану Роналду в недавнем интервью раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и главного тренера команды Эрика тен Хага. Дэнни Миллз, который в своё время играл за «Манчестер Сити», оценил ситуацию.

«Я не думаю, что Роналду ещё сыграет за «Манчестер Юнайтед». На месте клуба у меня возникло бы искушение его сгноить. Я бы сделал всё возможное, чтобы как можно серьёзнее оштрафовать его. Это возможно, учитывая, что контракт состоит из 70 страниц.

Если хотите наказать Роналду, не позволяйте ему уходить. Пускай будет в клубе и не играет. Делайте всё возможное, чтобы превратить его жизнь в страдание», - слова Миллза приводит talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Дэнни Миллз
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Комментарии (1)
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nebarsabarsenet
16 Ноября 2022 в 18:51
Надо же какой кровожадный ноунеймик решил тоже потяфкать))))
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