​Журналист: «Роналду говорил о Месси, это попадёт в заголовки»

Интервью Криштиану Роналду, о котором СМИ и фанаты только и говорят в последние дни, пока вышло не полностью. В ближайшие дни болельщики смогут увидеть продолжение. Журналист Пирс Морган, который общался с Роналду, заинтриговал публику.

«Многие люди спрашивают, говорил ли Криштиану Роналду в моём интервью о Лионеле Месси. О да. И то, что он говорил, попадёт в заголовки», - написал Морган в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану Роналду в интервью сказал, что Эрик тен Хаг и руководители «Манчестер Юнайтед» пытаются выгнать его из клуба.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона.