Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Журналист: «Роналду говорил о Месси, это попадёт в заголовки»

16 Ноября 2022 • 18:25 Комментировать

Интервью Криштиану Роналду, о котором СМИ и фанаты только и говорят в последние дни, пока вышло не полностью. В ближайшие дни болельщики смогут увидеть продолжение. Журналист Пирс Морган, который общался с Роналду, заинтриговал публику.

«Многие люди спрашивают, говорил ли Криштиану Роналду в моём интервью о Лионеле Месси. О да. И то, что он говорил, попадёт в заголовки», - написал Морган в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану Роналду в интервью сказал, что Эрик тен Хаг и руководители «Манчестер Юнайтед» пытаются выгнать его из клуба.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Пирс Морган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
18:37 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Я бы сгноил Роналду» 1
18:25 · Англия. Премьер-лига
​Журналист: «Роналду говорил о Месси, это попадёт в заголовки»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Без ВАР «Ливерпуль» шёл бы ещё ниже: таблица АПЛ
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Экс-глава Мадейры: «Роналду, пошли их всех на…»
17:37 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» не продаст Кейна следующим летом слухи
16:56 · Россия. Премьер-лига
Захарян получит паспорт Армении, чтобы облегчить свой переход в «Челси»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Все мы следим за ситуацией с Роналду»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Кто Захаряна в «Челси» звал?» 1
14:35 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» хочет купить форварда «Барселоны»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого видел 6
13:42 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «Челси» Кэхилл объявил о завершении карьеры
13:38 · Англия. Премьер-лига
Кассано советует Роналду завершить карьеру 6
13:34 · Англия. Премьер-лига
Маунт может продлить контракт с «Челси» до конца ноября
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Постоянно разговариваю c ними»: Роналду хранит дома прах сына и отца 2
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на топ-защитника Серии А
Все новости
Рекомендуем