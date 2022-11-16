​Без ВАР «Ливерпуль» шёл бы ещё ниже: таблица АПЛ

Журналисты из ESPN озадачились составлением турнирной таблицы Премьер-лиги Англии без учёта решений, принятых после обращения к системе ВАР. В этой таблице «Арсенал» тоже лидирует, но отрыв команды от «Манчестер Сити» составляет три очка, а не пять.

Удивительно, что в турнирной таблице без ВАР «Ливерпуль» занимает не 6-е, а только 12-е место в турнирной таблице. Очевидно, что система ВАР серьёзно помогала команде Юргена Клоппа в этом сезоне.

Полностью таблица АПЛ без учёта решений ВАР выглядит так:

1. «Арсенал» (38 очков, 0 - разница с реальным местом), 2. «Манчестер Сити» (35, 0), 3. «Тоттенхэм» (31, +1), 4. «Ньюкасл» (28, -1), 5. «Брайтон» (23, +2), 6. «Манчестер Юнайтед» (23, -1), 7. «Фулхэм» (20, +2), 8. «Челси» (19, 0), 9. «Вест Хэм» (18, +7), 10. «Астон Вилла» (18, +2), 11. «Борнмут» (18, +3), 12. «Ливерпуль» (17, -6), 13. «Лестер» (17, 0), 14. «Лидс» (17, +1), 15. «Кристал Пэлас» (16, -4), 16. «Брентфорд» (16, -6), 17. «Эвертон» (16, 0), 18. «Саутгемптон» (12, +1), 19. «Ноттингем Форест» (12, -1), 20. «Вулверхэмптон» (10, 0).