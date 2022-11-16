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​Экс-глава Мадейры: «Роналду, пошли их всех на…»

16 Ноября 2022 • 17:44 Комментировать

Алберту Жоау Жардим, который в своё время возглавлял региональное правительство Мадейры, поддержал звёздного Криштиану Роналду.

Напомним, что на днях Роналду столкнулся с критикой из-за своего скандального интервью, в котором он раскритиковал Эрика тен Хага и руководителей «Манчестер Юнайтед». Среди прочего, Криштиану сказал, что его пытаются выгнать из клуба.

«Эта кампания против Роналду показывает Португалию в её худшем проявлении – зависть, неблагодарность и очернение самого известно португальца родом с Мадейры. Это не ботаник из Лиссабона. Роналду, пошли их всех на…!» - слова Жардима приводит A Bola.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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