​Экс-глава Мадейры: «Роналду, пошли их всех на…»

Алберту Жоау Жардим, который в своё время возглавлял региональное правительство Мадейры, поддержал звёздного Криштиану Роналду.

Напомним, что на днях Роналду столкнулся с критикой из-за своего скандального интервью, в котором он раскритиковал Эрика тен Хага и руководителей «Манчестер Юнайтед». Среди прочего, Криштиану сказал, что его пытаются выгнать из клуба.

«Эта кампания против Роналду показывает Португалию в её худшем проявлении – зависть, неблагодарность и очернение самого известно португальца родом с Мадейры. Это не ботаник из Лиссабона. Роналду, пошли их всех на…!» - слова Жардима приводит A Bola.