«Тоттенхэм» не станет продавать своего главного форварда Гарри Кейна следующим летом, даже если он откажется продлевать действующий контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Учитывая срок контракта, «Тоттенхэму» может быть выгодно продать Гарри Кейна ближайшим летом, чтобы выручить за нападающего деньги. Впрочем, руководители лондонского клуба осуществлять трансфер не планируют.

Напомним, что в последние месяцы слухи активно связывают Гарри Кейна с «Баварией». Мюнхенцы якобы видят в англичанине замену для Роберта Левандовски, покинувшего клуб минувшим летом.