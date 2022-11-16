Несколько дней назад Криштиану Роналду дал скандальное интервью, и теперь кажется, что зимний уход звёздного португальца из «Манчестер Юнайтед» неминуем. Агент Жорже Мендеш ищет для Роналду новый клуб, но из вариантов ему нужно вычеркнуть «ПСЖ».

Как сообщает The Athletic, «ПСЖ» в январе не будет предпринимать попыток подписать Криштиану Роналду. В клубе отказались от португальца, считая, что он не соответствует их видению будущего и не внесёт никакого вклада в нынешний, и без того звёздный, состав команды.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2022/2023.