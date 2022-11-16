​«Челси» хочет купить форварда «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле находится на радаре «Челси». Лондонский клуб намерен подписать французского футболиста следующим летом после появления информации о том, что в конце сезона отступные за Дембеле сократятся до 50 миллионов евро. Об этом рассказывает Fichajes.

«Челси» связывали с Усманом Дембеле минувшим летом, но тогда игрок предпочёл подписать новое трудовое соглашение с «Барселоной».

В сезоне 2022/2023 25-летний Усман Дембеле провёл за «Барселону» 20 матчей в различных соревнованиях. В них француз записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач на партнёров.