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​«Челси» хочет купить форварда «Барселоны»

16 Ноября 2022 • 14:35 Комментировать

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле находится на радаре «Челси». Лондонский клуб намерен подписать французского футболиста следующим летом после появления информации о том, что в конце сезона отступные за Дембеле сократятся до 50 миллионов евро. Об этом рассказывает Fichajes.

«Челси» связывали с Усманом Дембеле минувшим летом, но тогда игрок предпочёл подписать новое трудовое соглашение с «Барселоной».

В сезоне 2022/2023 25-летний Усман Дембеле провёл за «Барселону» 20 матчей в различных соревнованиях. В них француз записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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